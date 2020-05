Wien Mobil-Magazin zur treibfstofffreien Fortbewegung

Wien Mobil wird im Schnitt mit einer Auflage von 100.000 sowie in Großauflagen von bis zu 600.000 Stück produziert und soll als Titel für "aufgeschlossene, urbane und mobile Menschen" sein, sich für "effiziente, komfortable und umweltschonende Mobilität" interessieren und diese eingebettet in Unterhaltung und Information finden wollen.



Die Chefredaktion bilden der Pressesprecher der Wiener Linien Dominik Gries und der Sprecher der Wiener Stadtwerke Thomas Geiblinger.



Der VWZ Zeitschriftenverlag setzte sich im Rahmen einer mehrstufigen Wettbewerbspräsentation um diesen Zeitschriftenproduktionsauftrag durch.



Wien Mobil erscheint sechsmal pro Jahr. Zwei Ausgaben pro Jahrgang werden adressiert an alle Jahreskarten-Besitzer verschickt. Die restlichen vier Ausgaben sind per Gutschein in Zeitungs- und Zeitschriftenkiosken zu bekommen. Darüber hinaus wird das Magazin mittels Dispensern im Umfeld öffentlicher Verkehrsmittel verteilt.