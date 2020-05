Wien.info für jede Gast-Hand

Die höchste mögliche mobile Verfügbarkeit und damit ein Maximum an technischer Reichweite ist als Ziel definiert, wie Wien Tourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner, erklärt.



Fünf zentrale Funktionen weist die vorliegende WebApp auf: den MyVienna-Reiseplan, in dem Sehenswürdigkeiten und Events ausgewiesen werden und der auch offline nutzbar ist; in der Um mich herum-Funktion wird auf Basis der individuellen Nutzer-Position ein Umgebungsangebot bestehend aus Restaurants, Shops, Sehenswürdigkeiten, etc. erstellt.