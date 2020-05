Wiedergeburt einer Zeitung

Für die Wieder- und Neuveröffentlichung des traditionsreichen und geschichtsträchtigen Zeitungstitels ist MP:M Markplatz Medien verantwortlich. Das Unternehmen beginnt, gleichzeitig mit der Rückkehr des Darmstädter Tagblatt einen Marktplatz, die sogenannte Südhessen Kombi zu etablieren, die im Verbund mit 20 Anzeigenblättern und lokalen Abo-Zeitungen eine Auflage "von über 540.000 Stück" erreicht. Das Darmstädter Tagblatt trägt mit einer Auflage von 92.000 Stück zu dieser Reichweiten-Kombi bei.



Das Neuerscheinen des Darmstädter Tagblatt ist einem Rechtsstreit zu verdanken, der sich um die gerichtliche Untersagung der Verwendung von Darmstädter Zeitung sowohl für MP:M als auch dem Darmstädter Echo dreht. Ursprünglich sollte am 19. September die von MP:M gemachte Gratiszeitung Darmstädter Zeitung erscheinen. Dem wollte Darmstädte Echo mit entsprechend betitelten Seiten in einem, von dem Medienunternehmen herausgegebenen Anzeigen-Blatt zuvorkommen. Der dadurch vom Zaun gebrochene Rechtsstreit endete in einem Vergleich und der darin vereinbarten Verwendungsfreiheit von Darmstädter Tagblatt durch MP:M sowie dem nun anstehenden Zeitungslaunch.