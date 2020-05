Wiederbelebungsversuche

usa // In den USA gibt es Überlegungen die Kartellvorschriften für Medienhäuser zu lockern. Etwaige Änderungen dieser Regelungen sollen Zeitungsverlagen lebensrettende Kooperationen ermöglichen. Vom Pew Research Center´s Project for Excellence in Journalism kam der Vorschlag Online-Portale von Zeitungen kostenpflichtig zu machen. Für den Seattle Post-Intelligencer kommt jeder Rettungsversuch zu spät. Und es ist anzunehmen, dass auch anderen US-Print-Titel nicht mehr genug Zeit bleibt.