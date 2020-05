Wiederbelebungsversuch

Gabors Edel-Praline

Nun soll es am 16. Juli um 3,90 Euro und untertitelt mit "Enter the Men´s Club" wiederbelebt werden. Es wird gemutmaßt, dass hinter dem Neustart der deutsche Verleger Robert Gabor und dessen ungarisches Unternehmen GLM stecken. Gabor gibt ein Portfolio an Sex- und Erotik-Zeitschriften heraus. Dazu gehört, der von der Bauer Media Group übernommene Titel "Praline".