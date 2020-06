Wieder genesen: Deix im "Kulturmontag"

Im Rahmen eines Sendungsschwerpunkts zu 70 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg berichtet das Magazin außerdem über Markus Muliars Erinnerungen an den berühmten Fritz Muliar. Man kannte ihn als vielsprachigen, wortgewaltigen Urkomödianten, der "goschert sein" als seine erste Bürgerpflicht betrachtete. Wenn der Volksschauspieler aber die familiäre Bühne betrat, herrschte oft Schweigen, das vor allem seinen Enkel Markus zu erdrücken schien. Der Großvater wollte einen Teil aus seinem Leben drängen, den er nie verkraftet hatte: die Jahre in NS-Haft, die Jahre an der Front, das Grauen des Krieges. Das wurde dem Enkel aber erst viel später bewusst, als er über Umwege in den Besitz der privaten Aufzeichnungen seines Großvaters gelangte.