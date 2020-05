Wiedenhofer wird Gallup-Geschäftsführer

atGeorg Wiedenhofer ohne bauMax und umgekehrt, war eigentlich undenkbar. Von 1990 bis Sommer 2011 war Wiedenhofer für das Einzelhandelsunternehmen in verschiedenen Positionen tätig. Zuletzt als Leiter des internationalen Marketings des Do-it-yourself-Retailers. Am 1. März trat er nun seine neue Aufgabe als Geschäftsführer des Österreichischen Gallup Instituts an.