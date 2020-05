Wie weit ein Mann geht

de // 130 Kilometer beispielsweise. Von München nach Salzburg genauer gesagt. Der Mann heißt Thorsten Hainke. Und er will Texter der Red Bull-Inhouse-Agentur werden. Denn: Thorsten geht zu Red Bull. Heute ist Thorsten in München gestartet. Seinen Bewerbungsmarsch nach Salzburg bloggt er mit. Zwitschert er mit. Auf dem Weg nach Salzburg verteilt Thorsten an Menschen die ihm begegnen Postkarten. Die sollen sie an Red Bull schicken und den möglichen, künftigen Arbeitgeber überzeugen. Thorsten hat bereits als Junior Texter für Heye & Partner und auch für Wunderman gearbeitet. atmedia.at