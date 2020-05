Wie Schneeschmelze

de // Die Anzeigenumfänge der deutschen Publikumszeitschriften gehen weiter zurück. Die Zentrale Anzeigenstatistik des Verband Deutscher Zeitschriftenverleger weist in der Kumulation von Jahresbeginn bis heute Mittag einen Rückgang von 16,64 Prozent aus. In der Gegenüberstellung zum Vorjahr sieht das Verhältnis in absoluten Zahlen so aus: 2008 - 63.679,7 Anzeigenseiten vs. 53.081,9 Anzeigenseiten 2009. atmedia.at