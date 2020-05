eu // Die Red Bull-Interpretation der christlichen Weihnachtsmysterien erregt die Gemüter. Der aktuelle Weihnachtsspot in dem die drei Könige an der Krippe unter anderem Red Bull darreichen sowie zweideutige Textierungen provozieren. Nach Protesten in Polen, Italien, Kroatien und der Schweiz liegt nun auch in Österreich ein Anzeige gegen den Spot wegen Herabwürdigung religiöser Lehren vor.