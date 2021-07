Widerruf zu "Anzeigen-Poker im Parlament"

Die am 20. Februar von atmedia.at veröffentlichten Zahlen zu Insertionsvolumen in Medien des Mucha-Verlages sind nicht richtig. Nach neuerlichen Recherchen stellten sich diese als unrichtige Behauptungen heraus, die hiermit widerrufen werden. In den beiden parlamentarischen Anfragen der Nationalratsabgeordneten der Grünen, Dr. Gabriela Moser, vom 27. Jänner und 10. Februar 2009 an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie wird einem Inserat im Wert von "mehr als 17.600 Euro für Poker-Magazin" und von "circa 60.000 Euro für Inserate in ExtraDienst, FM und FaktuM" ausgegangen. atmedia.at