WhatsApp wird Thema für heimische Medien

WhatsApp kann ein relevanter Traffic-Lieferant in der mobilen Welt sein, lautet eine These. Experimente von Newssites diesbezüglich sind bislang aber Mangelware. Nun schicken sich zwei heimische Portale an, mit WhatsApp Traffic zu generieren.

Schon Mitte November hat das Fußball-Portal 90minuten.at - nach eigenen Angaben als erstes Online-Medium in Österreich - ein WhatsApp-Service für Leser installiert. "Wir verschicken in der Regel zwischen drei und maximal fünf Nachrichten pro Tag, mehr wäre aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Natürlich wollen wir aber auch gerade dieses Medium für Breaking-News oder Ähnliches nützen", erklärt dazu Herausgeber Michael Fiala. Er verweist auf eine hohe Interaktionsrate. "Zwischen fünf und 40 Prozent der Empfänger reagieren auf von uns verschickte Meldungen mit einem Klick.“

Ab sofort können WhatsApp-User wichtige Nachrichten auch von derstandard.at direkt aufs Handy geschickt bekommen. Der Service werde nur in wichtigen Fällen eingesetzt, im Normalfall sollten nicht mehr als drei Meldungen pro Tag verschickt werden, in den meisten Fällen sogar weniger, heißt es dazu auf derstandard.at.

Für Medien ist WhatsApp die Möglichkeit, junge und jüngste Zielgruppen zu erreichen. Laut der deutschen Jim-Studie haben 94 Prozent der Jugendlichen mit Smartphones WhatsApp auf ihren Handys installiert, im Durchschnitt schauen sie 26 Mal am Tag auf die App. WhatsApp verdrängt damit Facebook bei der Nutzung durch junge Zielgruppen. Mark Zuckerberg wird es verkraften, denn Facebook hat heuer WhatsApp gekauft.