Wetten, dass du bessere TV-Ideen hast?

Brain Station ist ein Innovationspool der ProSiebenSat.1-Gruppe. Zunächst wird der Wettbewerb in Österreich entschieden. Das bestechendste Konzept geht dann in die " Europameisterschaft" und wird zunächst mit 2.500 Euro belohnt.



Das beste TV-Konzept wird innerhalb der Sendergruppe dann unter fachkundiger Begleitung zur Reife gebracht. Es folgt ein Pilot des Formats, ein begleitender Trailer und Promo-Material sowie ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro.



Voraussetzung für die Teilnahme an Brain Station Austria sind TV-Ideen und -Konzepte, die von Einzelpersonen oder Gruppen von bis zu fünf TV-Einsteigern nach einer Anmeldung zum Wettbewerb bis 12. Jänner 2012 tatsächlich ins Rennen geschickt werden.



Das Österreich-Finale findet am 27. Jänner 2012 in Wien statt.