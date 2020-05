Wettbewerbsschub im Digital-Payment-Markt

Treiber dieser Entwicklung ist, wie Andreas Pratz, der für A.T. Kearney diesen Markt analysierte, der E-Commerce und die Einkäufe der Konsumenten im Internet, die selten per Bargeld beglichen werden.



Parallel dazu wird das bargeldlose Bezahlen von der Entwicklung stimuliert, Konsumenten überall und möglichst einfach das Einkaufen und die Bezahlung zu ermöglichen. Auf Micropayments folgen Nano-Payments. Alternative Bezahlmodelle und deren Entwicklung boomen und kommen von Anbietern wie Google, Facebook, Apple, etc. Mit ein Grund für deren Auftauchen im Payment-Markt sind unter anderem die Durchsetzbarkeit höherer Margen als jene im klassischen und von regulatorischen Rahmenbedingungen definierten Zahlungsverkehr.



Pratz beziffert, dass derzeit ein Drittel der aktuell rund 280 Milliarden bargeldlosen Zahlungsvorgänge in Europa abgewickelt werden. Was wiederum bedeutet, dass von den durchschnittlich 800 Bezahlakten pro Kopf in Europa derzeit 600 noch per Bargeld erfolgen. Dieser Anteil könnte bis 2020 auf 60 Prozent sinken.