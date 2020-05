Westliche Analog-Mentalität bremst Smart TV-Verbreitung

Die Motivation - GfK spricht in diesem Fall auch von Connected TV - zu Lean Forward TV ist in den BRIC- und anderen Schwellenmärkten ausgeprägter. Die Bereitschaft neue TV-Funktionalitäten in Seh- und Nutzungsgewohnheiten einzubinden, ist höher als in der vermeintlichen "ersten TV-Welt".



Beispielsweise nutzen 75 Prozent der chinesischen Smart TV-Nutzer die verfügbaren Interaktionsmöglichkeiten ihrer mit dem Internet verknüpften TV-Geräte. Diese Quote liegt, laut GfK, in westlichen Märkten derzeit maximal bei 50 Prozent und in den meisten Fällen darunter.



Allerdings ist die Internet-Fähigkeit eines Smart TV-Geräts bei dessen Anschaffung nicht das entscheidende Kriterium. Preis, Bildschirm-Grösse und -Technologie zählen mehr. Das Interesse für die Internet-Fähigkeit der Endgeräte ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während 26 Prozent der britischen und 29 Prozent der US-amerikanischen Konsumenten explizit nach internet-fähigen TV-Geräten suchen, liegt dieser Nachfrage-Faktor in Indien bei 61 und in China bei 64 Prozent.



Schwellenmärkte gelten als Smart TV-Early Adopter. Die westlichen Medienmärkte sollen, prognostiziert das Marktforschungsunternehmen, diesen Rückstand in den kommenden zehn Jahren wettmachen können.



Die vorliegende GfK-Analyse zu Smart TV zeigt auch, dass die gleichzeitige Suche nach Informationen zu laufenden Programm-Inhalten die derzeit wichtigste Nutzungserweiterung darstellt. Von echtem Social TV ist man derzeit global noch weit entfernt. 28 Prozent der weltweiten TV-Konsumenten finden Programme, die Interaktion bieten, interessanter als die herkömmlichen mono-direktionalen Inhalte. 25 Prozent sind davon überzeugt, dass Tweets und Kommentare, die sich mit TV-Inhalten verweben, das Erlebnis-Niveau von Fernsehen steigern.