at, usWest4Media ist zum dritten Mal in Folge für die TV-Produktion des Red Bull Air Race für einen Sports Emmy Award nominiert. Das in Wien ansässige Unternehmen produziert die Übertragungnen aller Wettbewerbe der Rennserie und ein 52-minütiges Magazin in HD. Die diesjährigen Preisträger der Sport-Emmys werden am 26. April gekürt.