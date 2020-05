Wertvolles von der Stange

int // Interbrand veröffentlicht die Markenwert-Studie The Best Retail Brands. Darin sind die wertvollsten Einzelhandelsmarken Nordamerikas und Europas ausgewiesen. Die fünf führenden europäischen Einzelhandelsmarken sind: H&M vor Carrefour, Ikea, Tesco und Zara. Die Interbrand-Bewertungen der genannten Marken reicht von 11 Milliarden Euro (H&M) bis 4 Milliarden Euro (Zara). Die wertvollste US-Marke ist Walmart mit einem Wert in Höhe von 129 Milliarden US-Dollar.