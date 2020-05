Werbung überspringen bei YouTube

Cost-per-View-Modell

Damit will der "Werbekonzern" Nutzern die Hoheit über die, im Umfeld von Videos eingesetzten Rolls, also Werbespots, geben. Sobald ein PreRoll-Ad angelaufen ist, bekommen die Zuseher nach fünf Sekunden Spieldauer das Angebot den Spot zu überspringen. Abgerechnet wird die Buchung nach CPV also Cost-per-View-Modell. Google/ YouTube verrechnet nur nach tatsächlich gesehenen Spots und nicht nach der gelieferten Impression.