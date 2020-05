Werbung mit wechselnden Startseiten

Werbeaffine Internet-Nutzer melden sich auf Wisedock zur Teilnahme an dem System an. Sie erhalten einen Link, der als Startseite einzurichten, zu speichern ist und das Tor Wisedock-Werbewelt ist. Mit jeder Browser-Öffnung bekommen diese Nutzer die Startseite eines ebenfalls an dem Programm teilnehmenden Mediums gezeigt.



Publisher also Website-Betreiber bezahlen diese Ausspielung und bekommen für das Inventar ihrer Startseite wiederum für deren Vermarktung zusätzliche oder relevante Reichweite. Das Wisedock betreibende Unternehmen schüttet dann die Hälfte der über die Publisher lukrierten Werbeeinnahmen an die surfenden Mitglieder aus.



Weiters gehen zehn Prozent dieser Einnahmen an die gemeinnützige Stiftung betterplace. 40 Prozent bleibt Wisedock. Der Vorteil, wie Geschäftsführer Hajo Rappe erklärt, ist, dass damit der Zugang zu den Nutzern und Zielgruppen "unmittelbar und ohne zwischengeschalteter Werbung" erfolgt. Diese Aufmerksamkeitszeit glaubt er als "optimal für Imagekampagnen von neuen oder unbekannten Produkten geeignet". Darüber hinaus lassen sich Kamapgnen gefiltert und spezifiziert nach Kriterien wie Interessen, Wohnort, Alter oder Geschlecht ausliefern. Rappe ist auch überzeugt, dass "wir mit Wisedock das Internet-Marketing revolutionieren können".



atmedia.at