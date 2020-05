Werbewunder Radio, diesmal von Pütz und Wittmann

Die Neu-Auflage von Werbewunder Radio läuft von Jahresende 2013 an bis Anfang Februar 2014. Gestreut wird sie über die Werbeträger der RMS Top Kombi sowie via Ö3 und FM4.



Pütz und Wittmann, die für ihren Einfallsreichtum mit 10.000 Euro belohnt wurden, sprechen davon, dass ihre Kampagne "das Radio zum Lourdes (frz. Wallfahrtsort, deren Marien-Erscheinung in der katholischen Kirche als Wunder gilt; Anm. d. Red.) der Werbung" mache.



Letztendlich geht es darum, die Attraktivität von Radio-Werbung herauszustreichen und Platz im Media-Mix für Radio schaffen oder den vorhandenen Platz zu verteidigen.