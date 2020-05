Werbewirtschaft verliert 14,5 Prozent

us // Das Media-Service-Unternehmen Magna prognostiziert einen Werbemarktrückgang in den USA 2009 um 14,5 Prozent. Das Schrumpfen des Marktes in der ersten Hälfte dieses Jahres beziffert die Interpublic Group of Cos.-Agentur auf 18 Prozent. Magna rechnet jedoch auch, dass das Schlimmste bereits vorüber sei und sich der US-Markt zu erholen beginne. 2010 wird der Werbemarkt nur mehr zwei Prozent einbüßen. 2011 sollen TV, Online, Outdoor und Direct Mail wieder in der gewünschten Wachstumszone agieren.