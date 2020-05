Werbewirkungskombi

Charmante Interaktion

Tanja Sourek, Leiterin Marketing Communications von A1 Telekom Austria will mit dieser Kampagne einerseits "den Innovationscharakter von A1 Telekom Austria transportieren und andererseits Aufmerksamkeit in einem hart umkämpften Markt generieren".



Carolin Aichinger, Geschäftsführerin der Kreativagentur seso, skizziert die Kreativleistung, die zum gewünschten Wahrnehmungsziel führt: "Durch den eigens produzierten Video-Content und das Zusammenspiel dreier klassischer Banner-Formate, das sind die eJuniorpage, der Superbanner und das Medium Rectangle, wird die Aufmerksamkeit der User für die aonKombi geweckt."



Die drei Werbemittel sind mittels Blickführung verknüpft. Dadurch erhöht sich die Kontaktdauer mit dem Produkt und der Kampagne. Diese Verweildauer wirkt sich wiederum auf die Clickrate der Werbemittel aus. Sourek nennt die sich aus der Werbeflächen-Kombination ergebene Interaktion "charmant" und ideal um die Aufmerksamkeitsziele zu erreichen.



Eine zentrale Herausforderung für diese Umsetzung war die einwandfreie zeitliche Abstimmung, Verknüpfung und Website-Einbindung der drei Werbemittel. Ralph Kammelberger, als Direktor Digital Media von OmniMedia-media.at, war als Planer für die Realisierung mitverantwortlich. Er nennt diese Umsetzung als "Werbung auf höchstem Niveau" aufgrund der "schwierigen Umsetzung" einer "besonders attraktiven interagierenden Werbeform".



Und Marion Stelzer-Zöchbauer, Verkaufsleiterin von DiePresse.com, sieht damit den Beweis für die qualitative Leistungsfähigkeit des Werbeträgers erbracht und seine Rolle als "Vorreiter in der Umsetzung innovativer und kreativer Kampagnen". Und für das reibungslose Adserving sorgte adverServe.



atmedia.at