Werbewirkung ohne Klick

Display-Werbung wirkt implizit

Mit der neuen Werbewirkungsstudie wurde die tatsächlich ausgelöste Verhaltensänderung in Bezug auf beworbene Marken untersucht. So zeigte sich, dass "die markenspezifische Online-Aktivität der Nutzer mit zunehmendem Abstand zum Werbekontakt deutlich zunimmt".



Somit beeinflußt Display-Werbung "kurz- und langfristig ein Marken-Image implizit stärker als angenommen". Aufgrund dieser instrinsischen Effekte, propagiert Arne Wolter, stellvertretender OVK-Vorsitzender, "wird der Klick bei Brand- und Image-Kampagnen künftig als Abrechnungsmodell immer stärker in den Hintergrund treten".



Um dieses Ergebnis auch empirisch zu belegen wurde im Zuge eines vierwöchigen Erhebungszeitraumes Display-Kampagnen der Marken Mini, Opel, Philips, LG, Maggi, Nesquik, Otto und Rewe auf 24 Online-Portalen analysiert.