Werbewachstum überschreitet Schwellen

In der eMarketer-Mittelfrist-Prognose ist ausgewiesen, dass das globale Werbevolumen bis 2015 um hundert Milliarden US-Dollar steigen wird und in bereits vier Jahren an der 600-Millionen-Dollar-Grenze anlangt. In den prozentuellen Hochrechnungen des künftigen Werbemarkt-Wachstums ist für 2012 eine Zunahmen von 6,3 Prozent ausgewiesen. In den folgenden drei Jahren bewegt sich das jährliche Wachstum zwischen 4,1 und 5,0 Prozent.



Die Online-Werbespendinung-Kurve entwickelt sich von 2011 bis 2015 folgendermaßen:

2011 - 80,1 Mrd. US-Dollar - 17,2 Prozent Wachstum - 16,2 Prozent Marktanteil*

2012 - 94,2 Mrd. US-Dollar - 17,5 Prozent Wachstum - 17,9 Prozent MA

2013 - 106,1 Mrd. US-Dollar - 12,7 Prozent Wachstum - 19,4 Prozent MA

2014 - 119,8 Mrd. US-Dollar - 12,9 Prozent Wachstum - 20,8 Prozent MA

2015 - 132,1 Mrd. US-Dollar - 10,2 Prozent Wachstum - 22,1 Prozent MA

Quelle: eMarketer.com; *Marktanteil am globalen Gesamtwerbemarkt