Werbevermarktung bringt Facebook Gewinn

Synchron dazu entwickelt sich die zentralen betriebswirtschaftlichen Kennziffern für das Gesamtjahr. Der Nettogewinn nach neun Monaten beläuft sich auf 977 Millionen Dollar. An dieser Stelle stand im Jahr 2012 ein Verlust von elf Millionen Dollar.



Aber auch die Kosten von Facebook entwickelten sich zweistellig. Infrastruktur- und Personalkosten stiegen im dritten Quartal um 45 Prozent und betrugen 1,28 Milliarden Dollar.



Das Unternehmen erwirtschaftete im Quartal 1,96 Dollar pro europäischen Nutzer. Davon werden 1,76 Dollar in der Werbevermarktung lukriert. Dieser Wert liegt über dem globalen Schnitt dieser Umsatz-Spezifikation. In Nordamerika macht Facebook 4,19 Dollar pro Nutzer Werbeumsatz.