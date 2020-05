Werbeträger-Wachstum von Facebook sinkend

Für 2013 und 2014 prognostiziert das US-Marktforschungsunternehmen einen Erlösvolumen-Anstieg auf 6,72 und 7,64 Milliarden Dollar. Parallel dazu sinkt das prozentuelle Wachstum von 2012 auf 2013 auf 32,8 und von 2013 auf 2014 auf 13,4 Prozent.



In den Jahren bis 2014 soll sich das Verhältnis zwischen US- und Nicht-US-Aufkommen der Werbeerlöse ausgleichen und jeweils 50 Prozent ausmachen. Das heißt wiederum, dass der US-Werbemarkt für Facebook auch die wichtigste Quelle in diesem Geschäft ist.



eMarkter weist noch darauf hin, dass 85 Prozent aller Umsatzerlöse von Facebook aus dem Werbegeschäft kommen und sich primär um die Reichweiten- und Nutzungsvermarktung kommen.