Werbesteuer weg!

at // Die Werbesteuer, einzigartig in Europa, abzuschaffen, wäre so einfach. Wolfgang Unterhuber, geschäftsführender Chefredakteur des WirtschaftsBlatt, argumentiert im Leitartikel der morgigen Ausgabe, dass "nur einer Staatsreform" bedürfe, da in den "bürokratischen Strukturen der Länder und Gemeinden weit über drei Milliarden Euro Einsparungspotenzial schlummern". Die 110 Millionen Euro aus der Werbesteuer wären damit leicht zu ersetzen. Doch die Politik will nicht und verzichtet darauf in der Konjunkturkrise ein "positives Signal" zu setzen.