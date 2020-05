Werberestriktionen aufgeschoben

eu // Die für November angekündigte EU-Gesetzesinitiative zur Verschärfung der Werbevorschriften für die Autoindustrie ist auf das kommende Frühjahr vertagt. Der EU-Umweltkommissar Stavros Dimas übt sich in Geduld. Angedacht ist, Autowerbung mit Hinweisen zu Spritverbrauch, Kohlendioxid-Ausstoß, etc. zu versehen. Die Autoindustrie hat daraufhin gedroht auf Printwerbung zu verzichten. Mit 1,63 Milliarden Euro macht dieses Werbevolumen den zweitgrößten Anteil am deutschen Gesamtwerbevolumen aus. Financial Times Deutschland, Seite 6