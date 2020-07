Werberat weitet Regulierung auf Online-Umfelder aus

Die Rechtswidrigkeit von beim Werberat angezeigten Online-Umfeldern stellt dieser wiederum selbst nicht fest. Hier vertraut die Ratsorganisation auf die "fachliche Expertise einzelner Verbände" wie Werberat-Vorstandsmitglied Werner Müller dazu erklärt. Und die Beschwerden wegen Werbeschaltung in rechtswidrigen Online-Umfeldern können, so Müller weiter, "nur von Verbänden kommen, deren Verbandszweck auf die Unterbindung rechtswidriger Praktiken abzielt". Daher müssen diese Verbände, ergänzt er, "für die Richtigkeit ihrer Behauptung gewährleisten".



Solche Verbände sind beispielsweise der Verein für Anti-Piraterie der Film- und Videobranche und der IFPI, der Verband der Musikwirtschaft, die in der Vergangenheit der Markenartikel-Branche immer wieder ankreideten, dass sie ihre Online-Werbung auf Portal platzieren, die sich durch Werbung refinanzieren und nach österreichischem Recht "systematisch rechtsverletzende Angebote gewerbsmäßig bereit halten oder den Zugriff auf solche Angebote erleichtern".