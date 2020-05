Werberat verleiht Pro-Ethik-Siegel

"Wir setzen damit ein klares Zeichen zur Verankerung von selbstbestimmter Werbung in Österreich", betont der Präsident des Werberates Michael Straberger.



Das Pro-Ethik-Siegel steht auf festen und nicht tönernen Füssen. Ihm liegt ein Ethik-Kodex und ein Regelwerk zugrunde zu dem sich, so Straberger, deren Träger bekennen und verpflichten.



Sie erbringen den diesbezüglich notwendigen Nachweis per Online-Test. Der Werberat prüft wiederum ob in den zwei der Prüfung vorhergehenden Jahren ein Beschwerde gegen den jeweiligen Siegel-Anwärter vorliegt. Nach Erfüllen aller Auflagen zertifiziert der Werberat den Träger, der das Pro-Ethik-Siegel künftig als Qualitätsnachweis in seiner unternehmensspezifischen Kommunikation einsetzen darf.



Das Siegel verliert nach zwei Jahren seine Gültigkeit und kann dann verlängert werden. Die Kosten dieser Be-Siegelung belaufen sich auf mindestens 79 und maximal 680 Euro.