Werberat in Bronze

eu // Der Österreichische Werberat wird im Zuge der Verleihung der sechsten EASA Best Practice Awards mit dem dritten Platz prämiert. Bronze ging an den Verband für seine Qualitätsoffensive. Die Auszeichnung erfolgte, da, so Präsident Michael Straberger, der Werberat "seine Restrukturierung nach europäischem Vorbild erfolgreich verwirklicht hat". Gold ging an die Slowakei für eine TV-Kampagne zum Thema verantwortungsvolle Werbung. atmedia.at