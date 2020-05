Werbeprämie 2010 machbar

at // Die von der Fachgruppe Werbung Wien initiierte Einführung einer Werbeausgabenzuwachsprämie ist um einen Schritt weiter. Das nun vorliegende Konzept wurde am Montag, den 1. Dezember, per Dringlichkeitsantrag dem Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien vorgelegt und dort einstimmig angenommen. Der nun vorliegende Entwurf sieht eine Prämie sowohl für Werbeausgaben, die unter das Werbeabgabengesetz fallen, als auch für Kreativleistungen von Agenturen und Online-Werbung vor.