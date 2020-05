Werbemittelhändler zuversichtlich

Und der Glauben an eine positive Weiterentwicklung im zweiten Halbjahr steigt. Waren im ersten Quartal 42,9 Prozent guter Dinge, sind es in dieser Analyseperiode bereits 48,3 Prozent. Diesen atmosphärischen Konjunktur-Anstieg weist der zweite Quartalsbericht der European Promotional Products Association für Österreich aus. Unterfüttert wird die Stimmungslage noch durch die am Vergleich von erstem Quartal 2009 zu erstem Quartal 2010 ersichtliche Umsatzentwicklung. 12,7 Prozent der österreichischen Werbemittelhändler steigerten ihre Umsätze um mehr als 25 Prozent. 29,1 Prozent nennen einen zwischen 10 und 25 Prozent liegenden Zuwachs. 21,8 Prozent schaffen ein, zwischen einem und zehn Prozent liegenden Plus. Dieser Weg soll sich in der zweiten Jahreshälft fortsetzen. Mehr als 50 Prozent der Händler rechnen mit weiterem Umsatzwachstum.



