Werbemittelhändler optimistisch

13,7 Prozent rechnen mit einem um 10 bis 25 Prozent höheren Erlös im ersten Quartal 2010 als im ersten Quartal 2009. 37,3 Prozent gehen von einer Steigerung um bis zu zehn Prozent aus während 25,5 Prozent sich ein unverändertes Umsatzniveau erwarten. Die Analyse wurde vom Institut für Handeslforschung in Köln für die European Promotional Products Association in sechs europäischen Märkten durchgeführt. In Österreich wurden 65 Unternehmen zu ihrer Markteinschätzung und Umsatzentwicklung befragt.



