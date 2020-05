Werbemittel-Sichtbarkeit ist kein Lotterie-Spiel

atIch sehe was, was du nicht siehst, ist ein gängiges Grundprinzip der Online-Werbung. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um eine Paraphrasierung von Zielgruppen-Aussteuerung handelt, erfährt seit geraumer Zeit die Sichtbarkeit von Online-Werbemittel oder Ad Visibility wie sie auch im Fachhochdeutschen genannt wird, neue Bedeutung. Und zu recht. Den bisherigen Ad Impression-Auslieferungssperrfeuern fehlt in schöner Regelmäßigkeit die Nachweisbarkeit der Wahrnehmung in und durch Zielgruppen. Die wiederum Sinn und Ziel derartiger Online-Kampagnentätigkeit ist. Von den Österreichischen Lotterien wird dieser Nachweis der Sichtbarkeit von Online-Werbemittel gefordert.