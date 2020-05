Werbemarkt Österreich in moderatem Wachstum

Er ergänzt: "Für 2014 sehen wir schon eine stabilere Rückkehr zum Wachstum." Die Wahlwerbung im "Super-Wahljahr" 2013 in Österreich liefert, wie Vaskovich kommentiert, "einen positiven Wachstumsbeitrag, allerdings konzentriert sich dieser Einmal-Effekt auf einige wenige Medien-Segmente und darf in seiner Gesamtwirkung nicht überschätzt werden".



Vaskovich stützt die Österreich-Prognose und das erwartete Wachstum auf "die Nachhaltigkeit der Konjunktur" und darauf, "dass insbesondere im zweiten Halbjahr die klassische Wirtschaftswerbung wieder stärkere Aktivität erkennen lässt".



Wobei die Wachstumsdynamik inhomogen ist. "Während bei TV und Internet jeweils ein reales Wachstum im höheren einstelligen Bereich stattfindet, verzeichnet das Print-Segment insgesamt weiterhin ein klares Minus", konstatiert der ZenithOptimedia Österreich-Geschäftsführer.



Auf Mobile Advertising/Mobile Marketing ruhen derzeit die größten Wachstumshoffnungen. Weltweit würde dieses Werbesegment, wie die globale Werbemarkt-Prognose des Media-Konzerns zeigt, 37 Prozent des diesjährigen Marktwachstums der Online-Werbung ausmachen. An den weltweiten Werbe-Investitionen mache Mobile derzeit einen Anteil von 2,8 Prozent aus. Behielte dieses Marktsegment seine gegenwärtige Wachstumsdynamik von "jährlich über 50 Prozent" so würde Mobile 2014 einen Marktanteil am Gesamtwerbemarkt von sechs Prozent erreichen können.



Vaskovich "erwartet ähnliche Wachstumsraten der mobilen Werbung auch für Österreich". In der Betrachtung dieses Marktes, präzisiert er, "muss man jedoch das Ausgangsniveau im Auge behalten". Der Media-Experte avisiert: "Liegen wir gegenwärtig bei etwa 1,5 Prozent der gesamten Werbe-Investitionen, so wird der mobile Anteil bei etwa drei Prozent liegen".



Dieses Wachstum begründet er mit einem gewissen Audience Flow: Die mobilen Endgeräte werden zunehmend zum First Screen von Konsumenten. Klarerweise folgen die Werbegelder Reichweiten und Konsumenten. Vaskovich: "Werbebudgets fließen geradezu logisch in diese Richtung, sobald die technischen Voraussetzungen dafür stabil gegeben sind."



Dazu auszugsweise vier Grafiken aus der jüngsten ZenithOptimedia-Prognose für den globalen Werbemarkt: