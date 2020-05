Werbemarkt-gezeichnetes RTL-Ergebnis

euDie TV-Werbemärkte in Süd- und Osteuropa sowie in Belgien und den Niederlanden schrumpften. In Deutschland wuchs der Markt signifikant. Von diesen rezessiongetriebenen Ungleichzeitigen ist das Ergebnis für das erste Quartal der RTL Group geprägt. Auf diesem heterogenen Hintergrund erwirtschaftete die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 1,322 Milliarden Euro. Dieses Ergebnis liegt 6,3 Prozent über dem vorjährigen Vergeichsquartal.