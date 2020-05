Werbeliebling Weltcup-App

Die drei werbungtreibenden Unternehmen buchen gemeinsam mit ORF Enterprise digital durch. Das heißt, dass die gebuchten Ski-Weltcup-Umfelder auf sport.orf.at auch mobil und in der App ihre Kommunikationsfortsetzung finden.



TV, Online und Mobile entwickeln in einer Art Multiscreen-Kampagne Werbedruck, vor, während und nach den Rennen. Während der Live-Übertragungen, wenn Second-Screen-Effekte unter den Zuschauern wirksam werden und sich die Aufmersamkeit von Marlies Schild, Anna Fenninger und Marcel Hirscher kurzzeitig verlagern.



Michael Strele, Marketingleiter Audi bei Porsche Austria, attestiert Second Screens wachsende Bedeutung in der Mediennutzung und daher auch für die Konsumenten-Ansprache. In der Weltcup-App und digital per ORF präsent zu sein, entspringt dem Innvoationsdenken von Audi ergänzt er.



Aus der ORF Enterprise kommt dazu wiederum die Information, dass Formate aus dem ORF.at-Werbe-Inventar, unter anderem PreRolls, nun auch Smartphones und Tablets fix - Tagesplatzierung - und dynamisch ausgespielt werden können.