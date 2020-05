Werbefernsehen inklusive Sport

Das zeigte eine von Nielsen angestellte Untersuchung, die die Super Bowl-Übertragung als ein TV-Event mit einer Werbung weltweit am aufgeschlossensten Zuseherschaft ermittelte. Die zu Beginn der Super Bowl platzierten Spots haben die höchste Werbewirkung, analysiert Nielsen. Und: Der Traffic auf den Websites der Super Bowl-Werber explodiert am darauffolgenden Tag förmlich. Und Budweiser ist jene Marke, die am meisten Werbegeld einsetzt, um zur Super Bowl präsent zu sein und deren Spots am besten erinnert werden.