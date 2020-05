Werbedruck nimmt in Österreich zu

Kino liegt trotz Stagnation mit 118 Punkte in der Skala deutlich vor Online. In den Radios stieg der Werbedruck derart, dass im Index ein Punkt Wachstum ausgewiesen werden kann. Der Radio-Wert, der im Grunde immer an der Stagnationsgrenze entlang verläuft, hält nun bei 139 Punkten.



Zwischen TV und den zuvor genannten liegen die Gelben Seiten, Print und die Außenwerbung. Bessere Angebote im Segment Gelbe Seiten wirken sich in einem entsprechenden Spending-Fluss und dieser wiederum in vier zusätzlichen Indexpunkten aus. Dieses Media-Segment hält zu September-Beginn bei 249 Punkten und überholt Print. Diese unverändert starke Media-Gattung macht im August einen Wachstumspunkt gut und erreicht 247 Punkte.



Die Außenwerbung kommt ebenfalls einen Punkt weiter und erreicht 238 Punkte.