Werbedruck im Auf und Ab

Die vorhergehenden Grafiken zeigen den Split innerhalb der Index-Wert TV, Online und Aussenwerbung. Der so dargestellt TV-Wert beispielsweise zeigt wieviel Werbedruck das private und wieviel das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Februar erzeugte.



Das Absinken des Gesamtmarkt-Wertes ist aber nicht ausschließlich auf das Fehlen der Gelben Seiten zurückzuführen. Auch die weiteren nicht-elektronischen Brutto-Media-Spending-Werte zeigen Schwäche. Aussenwerbung und Print verlieren jeweils zwei Punkte. Deren Brutto-Werbedruck beträgt mit Anfang März 248 und 247 Punkte. Kino stagniert und verharrt auf 118 Punkten.



Als "Sieger" in diesem Monat darf sich das Direkt-Marketing betrachten. Die Investitionen in klassische Prospekte, Direct Mailings und Zeitungsbeilagen nahmen zu. Der Werbedruck stieg. Drei Punkte Zuwachs hieven den Wert auf 128 Punkte.