Werbedruck elektronischer Medien wächst weiter

Im nicht-elektronschen Media-Segment dieser Indizierung sieht die aktuellste verfügbare Entwicklung folgendermaßen aus: Gelbe Seiten "katapultieren" sich um sieben Punkte auf einen Wert von 291 Punkten, dem derzeit höchsten in dieser Skalierung ausgewiesenen Werbedruck-Repräsentanten. Und drei Punkte über dem TV-Wert.



Auch im Kino-Werbemarkt ist wieder Bewegung. Diese manifestiert sich in drei Werbedruck-Gewinnpunkten, die die Media-Gattung Kino auf 122 Punkte steigen lassen.



Der Print-Index ist symptomatisch für das vom medialen Strukturwandel gebeutelte Marktsegment. Print ist mit 247 Punkten immer noch als das drittstärkste Bruttowerbedruck-Segment in Österreich ausgewiesen. Allerdings hat sich seit Jahresbeginn 2013 im Print-Markt der Werbedruck nicht in einem Ausmaß bewegt, der sich in einer Aufwärtsbewegung in dem Index hätte niederschlagen können. Allerdings ist auch keine direkte Abwärtsbewegung festzustellen. Diese ergibt sich aus dem GEMI-Kontext und den Entwicklungen, die alle weiteren Media-Gattungen-Indizes dieses Instruments machen.



Für die Außenwerbung sind 244 Punkte ausgewiesen. Sie legte von März 2013 auf den neuen Betrachtungsmonat um 15 Punkte zu.