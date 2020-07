Werbedruck elektronischer Medien steigt unablässig

Unter den nicht-elektronischen Medien erwies sich Direktmarketing im April als werbedruck-intensiv. Das schlägt sich in einem Drei-Punkte-Gewinn nieder und einen Anstieg der Entwicklungskurve auf 131 Punkte. In der Außenwerbung erhöht sich ebenfalls das Brutto-Spending-Niveau. Für die vorliegende Indexierung bringt das zwei Punkte und einen Wert-Anstieg auf 250 Punkte.



Print setzt den eingeschlagenen Stagnationswert fort. Der in dieser Media-Gattung nachlassende Werbedruck wirkt sich diesmal im Verlust eines Index-Punktes aus. Print geht mit 246 Punkten in die Mai-Berechnung.



Wie die folgende Sonderauswertung und der darin angestellte Vergleich der Werte zu ihren jeweiligen Niveaus im April 2013 zeigt, stieg der GEMI Austria in diesem Zwölf-Monate-Zyklus um 28, der TV-Wert um 26 und das Online-Niveau um 18 Punkte.



Der Gesamtmarkt legte von April 2013 auf April 2014 nur um drei Punkte zu.