Werbebilanz Februar: - 3,9 Prozent

at // Die Focus Werbebilanz für Februar 2009 ist wie erwartet negativ. Tröstlich ist, dass der Rückgang von Jänner auf Februar nur 0,1 Prozentpunkt beträgt. Von Dezember 2008 auf Jänner 2008 war ein Rückgang von minus 1,5 auf minus 3,8 Prozent zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz sind unterschiedlich positive Entwicklungen in den einzelnen Mediengattungen zu verzeichnen: Online (+ 28,5 %), Gelbe Seiten (18,5 %), Zeitungsbeilagen (+15,6 %), TV Private (+13,2 %). Das gesamte Bruttovolumen klassischer Werbung erhöhte sich von Jänner auf Februar von 166,6 auf 181,7 Millionen Euro. Die stärksten Rückgänge in der Sektoren-Ausweisung verzeichnen Medien (-8,8 Prozent), Dienstleistung (-8,1 Prozent) und Investitionsgüter (-7,4 Prozent).