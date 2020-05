Weniger Print, mehr Online

usa // Ken Doctor ist überzeugt, dass Tageszeitungen zu Nischengeschäft werden und ihre Existenz nur so zu sichern wären: so viel Kosten wie möglich in der Produktion, im Druck und im Vertrieb sparen und gleichzeitig die Werbeerlöse auf so hohem Niveau wie möglich zu halten. Der Zeitungs-Analyst plädiert für mehr Online und weniger Print. Die logische Folge ist das Kleinerwerden von Verlagen, die sich jedoch als Multimedia-Unternehmen positionieren müssen. In diesen Medienbetrieben werden, so Doctor weiter, multimedial arbeitende Journalisten und multimedia-affine Verkäufer miteinander arbeiten.