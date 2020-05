Wenige Twitterer machen viele Tweets

intDas Pareto Prinzip spiegelt sich auch in der Twitter-Kommunikationswelt wider. Anders erklärt, herrscht auch in dem Microblogging-Netzwerk das "Gesetz der vitalen Wenigen". Oder wir müssten uns die Frage beantworten inwieweit Armin Wolf der Dreh- und Angelpunkt für wieviel Twitter-Kommunikation in Österreich ist. In den USA wurde nun eruiert, dass 15 Prozent der Twitter-Nutzer für 85 Prozent aller Tweets verantwortlich sind. Und die übrigen Nutzer zuhören, mitlesen, ihre Tweet-Streams vorrangig als Nachrichten-Feed konsumieren und Publikum sind.