Wenige Dinge besser machen

ukPutting quality first, lautet das neue strategische Ziel der BBC. Der öffentlich-rechtliche Rundfunkkonzern wird redimensioniert. Das ist das Ergebnis einer seit Sommer letzten Jahres laufenden, strategischen Analyse. BBC-Generaldirektor Mark Thompson präsentierte heute Vormittag in London die neuen Prämissen des Unternehmens. Deren Kern: künftig sollen 90 Prozent jedes Pfund der britischen Gebührenzahler in qualitativen Content investiert werden. Und 600 Millionen Pfund, ein Fünftel der BBC-Kosten, müssen bis 2013 quer durch das gesamte Unternehmen in die Qualitätsoffensive verlagert werden.