Weltwerbemarkt wuchs um 10,6 Prozent

Weiters sind die Werbe-Investitionen aus der Auto-Industrie und des Finanzmarktes und rund um die Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika für das positive Jahresergebnis verantwortlich.



Europa blieb mit 8,1 Prozent und Nordamerika mit 6,2 Prozent Spendingzuwachs hinter dem globalen Wert zurück, was im Falle von gesättigten Märkten mit geringerem Wachstumspotenzial keine Überraschung ist.

Die Auto-Industrie investierte im Vorjahr um 20,3, die Finanzdienstleistungsbranche um 17,9 und die FMCG-Branche um 14,6 Prozent mehr in klassische Kommunikation als 2009.



Das größte Stück am globalen Werbekuchen verschlingt TV. 62 Prozent der Werbeausgaben fließen in Fernsehwerbung. Von 2009 auf 2010 stiegen die TV-Spendings um 13 Prozent. Das Zeitungs-Werbevolumen stieg im Vorjahr um 7,0 und die Magazin-Werbeinvestitionen um 4,9 Prozent.