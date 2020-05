Welt-Modell für eine Multimedia-Reichweite

Die auf diese Weise errechnete Tages-Reichweite basiert wiederum auf einem in Großbritannien unter anderem von der Financial Times eingesetzten Berechnungsmodell.



"Wir benötigen jetzt eine Darstellung unserer Tages-Reichweite, die das gesamte Leistungsspektrum unserer Marke abbildet", kommentiert Johannes Böge, General Manager Die Welt und Welt am Sonntag, diese Methode Reichweite aus- und nachzuweisen.