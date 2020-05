Welldone verjüngt Buer Lecithin

Im Zuge dieses Marken-Relaunches gilt es, Stammkunden in die neue Ära mitzunehmen, Neukunden zu gewinnen und die gesamte Zielgruppe erweitern und in ihrer Struktur verjüngen.



Welldone stattet hierfür Buer Lecithin mit einem zeitgemäßen Corporate Design, einem weiter entwickelten Key Visual und einem modernisierten Brand-Wording aus. Die Kommunikationsoffensive zur Markenerneuerung findet in österreichischen Apotheken also am Point-of-Sale und somit in direkten Kommunikation mit Konsumenten ab.

Credits:

Auftraggeber: Nycomed Austria; OTC Brand Managerin: Petra Pauline Remmlinger;

Agentur: Welldone; Head of Accounts: Birgit Bernhard; Etat Director: Beatrix Kollmann; Beratung: Larissa Annabell Horvath;

Creative Director: Kurt Moser; Senior Art Director: Doris Augustin; Junior Art Director: Natascha Windpassinger; Grafik/Produktion: Alex Svec, Isabelle Lampaert.



* OTC - Over The Counter



